Дорожная полиция предупреждает граждан

Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к гражданам.

"Указом президента Азербайджанской Республики от 27 сентября 2020 года на всей территории Азербайджана с 00:00 28 сентября 2020 года введено военное положение. Согласно тому же указу в ряде городов и районов страны, в том числе в Баку, в период военного положения с 21:00 до 06:00 применяется комендантский час.

В государственные органы безопасности поступила информация о возможности террора и провокаций в указанный период с целью нарушить стабильность, общественную безопасность, создать панику среди населения, оказать давление на принятие решений госорганами управления.

В связи с этим просим вас быть бдительными и, не впадая в панику, немедленно сообщать по номеру 102, а также в ближайшие органы полиции и сотрудникам полиции о подозрительных лицах, свертках, любых вещах, вызывающих подозрение в местах скопления населения, общественном транспорте, в подведомственных управлениях и организациях, в том числе на частном транспорте, находящемся в вашей собственности и в пользовании".