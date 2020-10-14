Освобожденные села Ходжавенда (Мартуни) Новое видео от Минобороны
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных сел Ходжавендского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных сел Ходжавендского района.
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