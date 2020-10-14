Коронакризис+война – армянская экономика трещит по швам наш комментарий
На днях haqqin.az отмечал, что Международное рейтинговое агентство Fitch из-за событий в стране и боев в Карабахе понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении в иностранной валюте с «BB-" до «B+», прогноз по рейтингу стабильный. В Ереване это сообщение встретили в штыки. Мол, почему авторитетное международное агентство нарушило паритет, продлив календарные сроки пересмотра рейтинга только Армении, чтобы учесть военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта, проигнорировав при этом необходимость пересмотра также рейтингов Азербайджана, а также Турции, «непосредственно вовлеченных в вооруженный конфликт».
И, словно решив исправить свою «ошибку», агентство опубликовало новый отчет, где дается сравнительная оценка долларовым облигациям двух стран. Согласно отчету агентства Fitch Ratings, долларовые облигации Азербайджана на фоне нагорно-карабахского конфликта находятся в лучшем положении, чем армянские облигации. Это свидетельствует о том, что благодаря нефти и газу, Баку может лучше справиться с кризисом.
В целом с началом 27 сентября боевых действий за территории, признанные на международном уровне неотъемлемой частью Азербайджана, доходность облигаций обоих государств снизилась. Однако в связи с внутренними проблемами в Армении, являющейся бедной страной по уровню дохода на душу населения, облигации этой страны еще больше обесценились. Так, с 21 сентября доходность облигаций Азербайджана со сроком обращения до 2024 и 2029 годов сократилась примерно на 1%, а доходность облигаций Армении со сроком обращения до 2025 и 2029 годы - на 4,5% и 3,5% соответственно.
Конкретнее не скажешь. При этом надо отметить, что доходность азербайджанских облигаций уже упали на 2% по сравнению с пиковым периодом до коронавирусной пандемии. И не спроста стратег ING Bank Триу Фам, ссылаясь на валютные резервы страны и евробонды на сумму менее 3 млрд долларов, утверждает, что азербайджанские облигации находятся в лучшем состоянии, так как краткосрочные негативные риски конфликта и пандемии минимальны.
Азербайджан, получивший от Fitch рейтинг «BB+», имеет суверенный фонд благосостояния (Госнефтефонд) в размере 43,2 млрд долларов, эквивалентный примерно 85% валового внутреннего продукта (ВВП), что обеспечивает стране финансовый буфер. Правда, ожидается, что в 2020 году экономика Азербайджана сократится из-за падения цен на нефть в этом году и кризиса, связанного с коронавирусом. Однако госдолг к ВВП все равно будет относительно низким.
Чего не скажешь об Армении. Как уже отмечалось, в сентябре Fitch понизило кредитный рейтинг этой страны до уровня «B+». Причем, агентство прогнозирует, что в этом году экономика Армении сократится на 6,2% из-за конфликта и пандемии, а к концу года государственный долг ее вырастет до 63,9% ВВП. Правда, агентство, думается, недооценило потери Армении в ходе боевых действий. По различным оценкам армянская сторона уже потеряло одной только техники на сумму не менее 1,5 млрд долларов. И эта сумма будет расти, что нанесет экономике страны и ее бюджету непоправимый удар.
Но именно этот фактор учло, видимо, другое не менее авторитетное агентство Moody's, которое привело свои прогнозы, но уже по банковским сферам двух стран. Правда, агентство в общих словах как бы оценивает позиции сторон однозначно, а в историческом экскурсе даже пытается выставить армянскую банковскую сферу в лучшем свете. И лишь в конце приводит конкретные цифры, которые и раскрывают не общие тенденции банковских систем двух стран, а их запасы ликвидности.
Так, Moody's отмечает, что развитие конфликта в Нагорном Карабахе может привести к «разрушительным и далеко идущим последствиям» для банковского сектора Армении. Возросшее напряжение в регионе снизит экономическую активность и уверенность потребителей, что помешает восстановлению Армении от последствий пандемии коронавируса. Хотя пока банки в Ереване работают в нормальном режиме, интенсификация конфликта может привести к оттоку депозитов, росту риска для ликвидности и ослаблению национальной валюты.
И наконец, отмечается, что способность правительств и центробанков обеспечить валютную ликвидность зависит от золотовалютных резервов, а в сравнении с Азербайджаном резервы Армении скромны. По состоянию на июль текущего года запасы ликвидности оцениваются Moody's в 34% от всех активов банковского сектора в Армении и 48% активов сектора в Азербайджане. Тут бы сделать еще один нюанс – многомиллиардные стратегические резервы Центробанка Азербайджана, даже частью которых не может похвастаться армянский его аналог, дают ему возможность относительно легко справляться с навалившимися на него проблемами. А как с ними справится банковская система Армении?