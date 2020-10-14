На днях haqqin . az отмечал, что Международное рейтинговое агентство Fitch из-за событий в стране и боев в Карабах е понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении в иностранной валюте с «BB-" до «B+», прогноз по рейтингу стабильный. В Ереване это сообщение встретили в штыки. Мол, почему авторитетное международное агентство нарушило паритет, продлив календарные сроки пересмотра рейтинга только Армении, чтобы учесть военные действия в зоне нагорно- карабах ского конфликта, проигнорировав при этом необходимость пересмотра также рейтингов Азербайджана, а также Турции, «непосредственно вовлеченных в вооруженный конфликт».

И, словно решив исправить свою «ошибку», агентство опубликовало новый отчет, где дается сравнительная оценка долларовым облигациям двух стран. Согласно отчету агентства Fitch Ratings, долларовые облигации Азербайджана на фоне нагорно-карабахского конфликта находятся в лучшем положении, чем армянские облигации. Это свидетельствует о том, что благодаря нефти и газу, Баку может лучше справиться с кризисом.

В целом с началом 27 сентября боевых действий за территории, признанные на международном уровне неотъемлемой частью Азербайджана, доходность облигаций обоих государств снизилась. Однако в связи с внутренними проблемами в Армении, являющейся бедной страной по уровню дохода на душу населения, облигации этой страны еще больше обесценились. Так, с 21 сентября доходность облигаций Азербайджана со сроком обращения до 2024 и 2029 годов сократилась примерно на 1%, а доходность облигаций Армении со сроком обращения до 2025 и 2029 годы - на 4,5% и 3,5% соответственно.

Конкретнее не скажешь. При этом надо отметить, что доходность азербайджанских облигаций уже упали на 2% по сравнению с пиковым периодом до коронавирусной пандемии. И не спроста стратег ING Bank Триу Фам, ссылаясь на валютные резервы страны и евробонды на сумму менее 3 млрд долларов, утверждает, что азербайджанские облигации находятся в лучшем состоянии, так как краткосрочные негативные риски конфликта и пандемии минимальны.

Азербайджан, получивший от Fitch рейтинг «BB+», имеет суверенный фонд благосостояния (Госнефтефонд) в размере 43,2 млрд долларов, эквивалентный примерно 85% валового внутреннего продукта (ВВП), что обеспечивает стране финансовый буфер. Правда, ожидается, что в 2020 году экономика Азербайджана сократится из-за падения цен на нефть в этом году и кризиса, связанного с коронавирусом. Однако госдолг к ВВП все равно будет относительно низким.

Чего не скажешь об Армении. Как уже отмечалось, в сентябре Fitch понизило кредитный рейтинг этой страны до уровня «B+». Причем, агентство прогнозирует, что в этом году экономика Армении сократится на 6,2% из-за конфликта и пандемии, а к концу года государственный долг ее вырастет до 63,9% ВВП. Правда, агентство, думается, недооценило потери Армении в ходе боевых действий. По различным оценкам армянская сторона уже потеряло одной только техники на сумму не менее 1,5 млрд долларов. И эта сумма будет расти, что нанесет экономике страны и ее бюджету непоправимый удар.