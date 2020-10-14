Посол Катара на встрече с министром Бабаевым: Мы на стороне Азербайджана

Армения, которая оккупировала часть территории Азербайджана в течение почти 30 лет вопреки резолюциям ООН, в нарушение международного права также совершает серию военных провокаций против нашей страны, направленных против мирных жителей. 27 сентября вооруженные силы Армении предприняли очередную провокацию, подвергнув наши населенные пункты сильному артиллерийскому обстрелу. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, об этом послу Катара в Азербайджане Фейсалу бин Абдуллаху Хамаду Абдуллаху Аль Хинзабу рассказал министр Сахиль Бабаев.

Министр подчеркнул, что недавний обстрел Арменией жилых домов в Гяндже является серьезным преступлением против человечности. Он рассказал о серьезных последствиях террористических атак, осуществленных на государственном уровне Арменией против гражданского населения Азербайджана, о погибших и раненых в результате этих атак, а также о серьезном повреждении гражданских объектов и домов.

Сахиль Бабаев также рассказал послу Катара об успешных контрнаступательных операциях и победах азербайджанской армии. Он подчеркнул, что цель этой справедливой войны Азербайджана - обеспечение международно признанной территориальной целостности нашей страны.

Отметив важность развития отношений между Азербайджаном и Катаром для наших стран, министр отметил недавние реформы в области труда, занятости и социальной защиты в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева. Он сказал, что Международный центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС), который будет создан в Баку, будет способствовать развитию сотрудничества между странами-членами ОИС в области труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.

Посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб сказал, что 12 октября он был на месте происшествия в Гяндже и увидел результаты ракетного удара Армении, а также выступил против нападения на мирных жителей. Он отметил, что он желает Азербайджану восстановить свою территориальную целостность.

«Катар с вами в связи с тем, что сейчас происходит. Мировое сообщество, в том числе наш народ, внимательно следит за ситуацией на оккупированных территориях, а «Аль-Джазира» освещает события», - сказал посол.

На встрече обсуждались возможности развития отношений в сфере труда, занятости и социальной защиты. Была отмечена важность создания правовой основы для этого, подготовки проекта Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству, и был проведен обмен мнениями о создании Центра труда ОЭС.