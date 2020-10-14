Синоптики рассказали о погоде на завтра

В субботу, 17 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологи.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 14-17, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 75-85%, днем 50-60%.

17 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 16-21 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17-18 октября на Апшероне ожидается комфортный температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.