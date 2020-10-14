Коронавирус за неделю убил 45 тысяч человек

В мире зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса - за неделю скончались 45 тысяч человек. Это больше, чем за любой другой аналогичный период с начала пандемии, передает ТАСС.

Прежний максимум - примерно 43 тыс. умерших - был зафиксирован в середине июля.

Рекорд установлен также и по количеству новых заражений - 2,4 млн человек за неделю. В настоящее время инфицированы 0,5% населения Земли. Число активных случаев составляет 8,6 млн человек.

Больше половины летальных исходов на планете приходится на четыре страны - США (218 тыс.), Бразилию (153 тыс.), Индию (111 тыс.) и Мексику (85 тыс.).