Трамп назвал себя вторым после Иисуса Христа видео
Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу. Такое заявление он сделал на предвыборном митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).
"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались, кто же более знаменит. И я ответил, что Иисус Христос", - рассказал президент США, добавив: "И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он (Иисус Христос) лидирует с большим отрывом".
Siri, what is revisionist history? pic.twitter.com/KFf46fUKXD— Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2020
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.