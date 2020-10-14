Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу. Такое заявление он сделал на предвыборном митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).

"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались, кто же более знаменит. И я ответил, что Иисус Христос", - рассказал президент США, добавив: "И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он (Иисус Христос) лидирует с большим отрывом".