Хикмет Гаджиев: Армения меняет географию войны
«Армения любыми средствами пытается расширить географию конфликта». Об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Это свидетельствует о том, что Армения любыми средствами пытается расширить географию конфликта. Они обстреливают из ракет азербайджанские города, находящиеся за пределами зоны конфликта. Вся ответственность лежит на Армении», - отметил Гаджиев.