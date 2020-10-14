Саркози обвинили в участии в «преступном сообществе»

Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в участии в «преступном сообществе» по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру.

В 2018 году по этому делу Саркози уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Сам экс-президент Франции в ходе допроса в 2018 года заявлял, что обвинен «без каких-либо вещественных доказательств - на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина».

Расследование этого дела началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.