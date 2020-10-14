В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 509 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщили в четверг в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 129 пациентов больниц вылечились и были выписаны домой.

Двое пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 43 789 случаев инфицирования коронавирусом, из них 39 800 человек вылечились, 621 человек умер.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 3368 человек.