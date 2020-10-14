Рамин Гулузаде рассказал послу Японии о провокациях Армении

Министр поздравил Дзюнити Ваду с началом его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов. В ходе встречи Рамин Гулузаде проинформировал посла о недавних военных провокациях Армении против нашей страны.

Он рассказал, что в результате ракетных обстрелов армянскими вооруженными силами Агдамского, Агджебединского, Тертерского, Геранбойского, Бардинского, Ордубадского районов Азербайджана, а также городов Гянджи и Мингячевира с 27 сентября по сей день были убиты 47 мирных жителей, в том числе 3 ребенка, около 230 гражданских лиц получили ранения, в том числе 23 ребенка, повреждены более 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 38 школ, телекоммуникационную и почтовую инфраструктуру.

«27 сентября в селе Гашалты Нафталанского района Азербайджана вооруженными силами Армении были убиты пять членов одной семьи, в том числе двое школьников в возрасте 13-14 лет. Нападения Армении нанесли серьезный ущерб учебному процессу в сотнях школ в прифронтовой зоне и приграничных регионах с Арменией, а право азербайджанских детей на получение образования было вновь нарушено. 11 октября ночью в результате ракетного обстрела жилых домов в городе Гянджа, расположенном вдали от линии фронта, погибли 10 мирных жителей, 34 человека, включая детей, получили ранения. 3 ребенка потеряли обоих родителей. 15 октября вооруженные силы Армении выпустили ракету из оккупированного ими Губадлинского района по Ордубадскому району Нахчыванской Автономной Республики. Международное сообщество должно решительно осудить Армению за осуществляемые ею военные преступления и призвать её воздерживаться от подобных действий», - заявил Рамин Гулузаде.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в области инноваций, высоких технологий, транзитных перевозок и авиации. Отметив, что в настоящее время в сфере авиации грузоперевозки между двумя странами осуществляются посредством авиакомпании Silkway, посол Дзюнити Вада подчеркнул важность принятия шагов по развитию пассажироперевозок в будущем. Посол указал, что развитие туризма между Азербайджаном и Японией может дать толчок этой сфере. «К сожалению, из-за пандемии COVID-19 в настоящее время мировая туристическая индустрия переживает период застоя», - сказал японский дипломат.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность создания японскими технологическими компаниями наукоемких производственных предприятий в парках высоких технологий Азербайджана.