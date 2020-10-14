Турецкие СМИ распространили видео с пуском ракеты в районе черноморского Синопа, где предположительно проходят испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 17 октября.

Видео из Синопа, на котором видна запущенная ракета, распространил турецкий военный журнал M5. "Первые стрельбы систем С-400 произведены в Синопе", - говорится в подписи под видео, размещенном журналом.