Армянские СМИ соврали. Люксембург не принимал резолюцию по Карабаху

В резолюции говорится о «борьбе между Арменией и Азербайджаном за суверенитет армянонаселенного Карабаха», якобы участии наемников из Сирии, а также осуждается вмешательство в конфликт Турции.

Однако, как сообщили haqqin.az дипломатические источники, речь идет не о полноценной резолюции, а лишь о призыве и петиции, с которой выступили семь депутатов из политической группы Христианской социалистической народной партии, которая отличается ярой проармянской позицией.

С антиазербайджанской инициативой, в частности, выступили представители партии Клод Вислер, Густи Грас, Давид Вагнер, Ивес Кручтен, Фернанд Касизер, Стефан Анпан и Свен Климент.

Сообщается, что в последнее время армянское лобби активизировалось и пытается скрыть военные провалы Армении якобы имеющимся превосходством в дипломатической сфере. В частности, армянская сторона активно пытается представить резолюцию Европарламента от 1988 (!) года как официальную позицию этого органа. При этом в многочисленных резолюциях от 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 и 2020 гг. Европарламента признается суверенитет и территориальная целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Кроме того, армянская сторона посредством 3-4 проармянских депутатов и руководителей муниципалитетов в различных странах пытается создать иллюзию международной поддержки оккупационной политики Армении.