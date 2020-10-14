Карантинный рейд в Шеки

В целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции сотрудники Шекинского РУП и военнослужащие Внутренних войск провели в регионе профилактические рейды в магазинах и на других торговых объектах, а также в местах массового скопления людей, сообщила шекинская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

Граждане, не использовавшие медицинские маски, были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, водителям и пассажирам общественного транспорта разъяснили действующие санитарно-эпидемиологические требования.