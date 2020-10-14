Ильхам Алиев: «Азербайджан каждый день освобождает новые оккупированные территории»

«Посчитать освобожденные территории не так уж и трудно. Хотя это каждый день меняется», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «A Haber», сообщает Report.

Глава государства отметил, что накануне он сообщил азербайджанскому народу об освобождении шести сел.

«И до того дня было освобождено много сел. Этот процесс продолжается. Можно сказать, что каждый день мы освобождаем новые территории. Каждый день освобождаем стратегические высоты. Поэтому эти цифры меняются», - сказал президент Азербайджана.