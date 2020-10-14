Отдел информации 17:33

В распоряжении редакции haqqin.az оказались видеокадры, свидетельствующие об участии боевиков террористической организации ПКК в боях против Азербайджана в Нагорном Карабахе. На видео десятки боевиков ПКК с курдскими знаменами позируют на камеру в Нагорном Карабахе.

То, что боевики ПКК и других террористических организаций массово прибывают в Армению и Нагорный Карабах, стало известно еще несколько месяцев назад. Турецкие и арабские СМИ писали, что еще в конце июля между Арменией и главарями ПKK было достигнуто соглашение, в рамках которого 300 боевиков ПKK/YPG прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Карабах. С началом боевых действий в Карабахе поток террористов ПКК, прибывающих на помощь армянам, лишь увеличился. Так, 8 октября стало известно, что 380 наемников из Сирии направились на помощь Армении в боях в Карабахе. Ночью на машинах, принадлежащих террористической группировке из Ливана, наемники пересекли границу с Ираком.