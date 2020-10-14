Чем на это ответит Армения: террористы ПКК в окопах против азербайджанской армии видео+фото
В распоряжении редакции haqqin.az оказались видеокадры, свидетельствующие об участии боевиков террористической организации ПКК в боях против Азербайджана в Нагорном Карабахе.
На видео десятки боевиков ПКК с курдскими знаменами позируют на камеру в Нагорном Карабахе.
То, что боевики ПКК и других террористических организаций массово прибывают в Армению и Нагорный Карабах, стало известно еще несколько месяцев назад. Турецкие и арабские СМИ писали, что еще в конце июля между Арменией и главарями ПKK было достигнуто соглашение, в рамках которого 300 боевиков ПKK/YPG прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Карабах.
С началом боевых действий в Карабахе поток террористов ПКК, прибывающих на помощь армянам, лишь увеличился. Так, 8 октября стало известно, что 380 наемников из Сирии направились на помощь Армении в боях в Карабахе. Ночью на машинах, принадлежащих террористической группировке из Ливана, наемники пересекли границу с Ираком.
В то же время из Сулеймании в Ереван прибыл еще один рейс. Для поставки вооружения и живой силы задействованы гражданские самолеты и государственные самолеты Армении, что является серьезным нарушением правил Международной организации гражданской авиации (İCAO).
Об участии боевиков ПКК в военных операциях против Азербайджана сообщала и Служба государственной безопасности Азербайджана. В частности, азербайджанские спецслужбы перехватили радиопереговоры террористов, связанных с ПКК, которые участвуют в военных операциях против Азербайджана.
В перехваченных переговорах террористы обсуждают тяжелое положение армянской стороны, эффективное использование дронов со стороны Азербайджана. При этом террористы высказывают сожаление, что были обмануты армянами и приехали в зону конфликта.