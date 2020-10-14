Ильхам Алиев: Без Шуши было бы полдела

«Направление – все стороны. Каждый сантиметр оккупированных территорий для нас родной. Для меня значимость каждого села равна значимости других сел». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «A Haber», сообщает Report.

«Вы хорошо знаете, что Шуша занимает особое место в сердце азербайджанского народа. Это наш исторический город. Древний центр культуры. Шуша подарила азербайджанскому народу много талантливых и великих личностей. Естественно, без Шуши наше дело будет незавершенным. Во время обсуждений этот вопрос всегда находился на повестке», - сказал президент.