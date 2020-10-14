Закрытые переговоры Эрдогана и Зеленского

В Стамбуле проходят переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, сообщает Anadolu.

Двусторонняя встреча глав государств началась в 15:00 по местному времени в закрытом режиме в резиденции главы турецкого государства «Вахдеттин».

После переговоров апланировано заседание Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, после чего состоится совместная пресс-конференция.