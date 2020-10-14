«У нас нет информации о том, что из Ирана в Армению поставляется вооружение. Наоборот, Иран и Грузия закрыли свое воздушное пространство и сухопутные границы для военных перевозок в Армению. По имеющейся у нас информации, вооружение в Армению поставляется контрабандными путями - гражданскими и грузовыми самолетами», - заявил Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу A Haber, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения ввозит в страну вооружение контрабандными путями. По его словам, Иран и Грузия, а также Россия официально не поставляют вооружение в Армению.

Ильхам Алиев отметил, что Армения недавно приобрела самолет ИЛ-76, при помощи которого осуществляется перевозка наемников и контрабандного вооружения.

«Приобрели этот самолет, стоимостью в $30-40 млн, армянские бизнесмены, проживающие в России - Карапетян, Абрамян и другие. Они перевозят армян из России в Карабах в качестве наемников. В то же время перевозится и вооружение - противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" и "Конкурс", переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла" и различное снаряжение. Все перевозится под видом гражданских грузов», - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства сообщил, что Азербайджан уже обратился в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) для воспрепятствования этому.

«Это международное преступление, и перевозка контрабандного вооружения в Армению является неприемлемым. Официальные органы России также сообщили нам, что Россия не поставляет вооружение в Армению, поэтому мы считаем, что вооружение поставляется контрабандой российскими бизнесменами армянского происхождения», - подчеркнул Ильхам Алиев.