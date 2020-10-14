Евросоюз ввел санкции против министров Асада

Как поясняется в Официальном журнале ЕС, где опубликованы соответствующие нормативные акты, в черный список попали министры внутренней торговли и защиты прав потребителей, культуры, образования, юстиции, гидроэнергетики и водных ресурсов, финансов и транспорта.

В Совете ЕС подчеркнули, что в черный список по Сирии входят 280 человек и 70 организаций. Им запрещены поездки в ЕС, а их активы, при наличии на территории сообщества, подлежат замораживанию. Санкции также включают запрет на импорт нефти, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи.