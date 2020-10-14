Турция об обстреле Ордубада: Ереван пытается вывести конфликт на новый уровень

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что на фоне серии поражений на оккупированных территориях Азербайджана Ереван становится все более агрессивным.

Турция решительно осуждает ракетный обстрел вооруженными силами Армении территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Решительно осуждаем ракетный обстрел территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики с территории оккупированного Арменией Губадлинского района Азербайджана», - цитирует Anadolu заявлении турецкого МИД.

В документе отмечается, что обстрел территории Нахчыванской Автономной Республики, граничащей с Турцией, является «очередным и опасным проявлением» попыток Армении расширить зону боевых действий. Армения должна отказаться от подобных опасных провокаций, подчеркнули в МИД Турции.

«Ереван игнорирует договоренности по режиму гуманитарного прекращения огня, совершая военные преступления против мирного населения. Ереван пытается вывести конфликт на новый уровень. Армения должна хорошо осознавать последствия своих агрессивных действий. Турция была и будет солидарна с братским Азербайджаном», - говорится в документе.