Посол Израиля: потрясены обстрелами и гибелью мирных жителей Азербайджана

«Насилие и угрозы в отношении мирного населения неприемлемы», - сказал на встрече с официальными лицами Администрации президента Азербайджана чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Азербайджане Джордж Дик.

Как сообщает haqqin.az, в ходе встречи руководитель израильского диппредставительства был проинформирован о военных провокациях вооруженных сил Армении, целенаправленном артиллерийском и ракетном обстреле находящихся вдали от зоны боевых действий городов и районов Азербайджана, действиях против мирного населения, отмечена важность адекватного реагирования международного сообщества на происходящее.

Джордж Дик отметил, что атаки, в результате которых погибают гражданские лица, вызывают беспокойство: «Решительно осуждаем обстрел мирного населения. Мы очень потрясены интенсивными ракетными и артиллерийскими обстрелами Гянджи, Мингячевира, Барды, Тертера, ряда городов и районов, последними событиями, ставшими причиной ранения и гибели людей, в том числе детей. В связи с произошедшей трагедией выражаю глубокие соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, всему азербайджанскому народу, желаю скорейшего выздоровления раненым».

Заявив, что народ Израиля всегда солидарен с дружественным азербайджанским народом, посол Джордж Дик сказал, что государство Израиль готово оказать гуманитарную помощь Азербайджану.