Новые видеокадры из освобожденного от оккупации Гадрута
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры из освобожденного от оккупации поселка Гадрут.
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры из освобожденного от оккупации поселка Гадрут.
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