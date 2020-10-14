Баку об очередной провокации Армении

«Утверждения о «признании» Миланским городским советом незаконного марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана являются очередной провокацией армянской стороны и частью основанной на фальсификации пропаганды». Как сообщает haqqin.az, об этом сказала глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос представителей СМИ о якобы признании сепаратистского режима на оккупированных Арменией территориях Азербайджана Миланским городским советом.

По словам Абдуллаевой, здесь речь идет об обращении, сделанном городским советом по инициативе почетного консульства Армении и армянской общины Милана.

Л.Абдуллаева отметила, что в Италии члены местного органа каждой территориальной единицы могут обращаться к центральному правительству по любому вопросу. Эти обращения не имеют законного основания и не влекут за собой правовых последствий. К тому же в Италии ни у одной административной единицы нет полномочия что-либо «признавать»: «Из этого ряда и «обращение», которое армянская сторона называет «признанием». Оно не имеет никакой юридической силы и не дает никаких юридических результатов».

Абдуллаева подчеркнула, что внешнюю политику Италии формирует центральное правительство, а позиция правительства Италии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту однозначна и отражена в «Совместной декларации об укреплении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой», подписанной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме 20 февраля 2020 года.

«В этом заявлении Итальянская Республика подтвердила свое уважение суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджанской Республики и поддержала урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе этих принципов», - сказала Л.Абдуллаева.