ВОЗ: пока только дексаметазон показал эффективность против COVID-19

Дексаметазон является в настоящий момент единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против заболевания COVID-19 в тяжелой форме, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме", - цитирует его ТАСС.