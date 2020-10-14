Анкара и Киев договорились о военном и оборонном сотрудничестве

После встречи президентов Украины и Турции - Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле был подписан ряд документов о военном и оборонном сотрудничестве между государствами, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации, подписана декларация о намерениях между Министерством обороны Украины и Директоратом оборонной промышленности Турецкой Республики. Кроме того, подписано рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Туции.

Кроме того, президент Эрдоган сообщил, что Турция и Украина подтвердили намерение развивать торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, сообщает Anadolu.

Глава турецкого государства отметил также, что Турция и Украина за скорейшее завершение переговоров по соглашению о свободной торговле.