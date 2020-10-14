Ушедшему в отставку Жээнбекову сохранили неприкосновенность

Исполняющий обязанности президента Киргизии премьер-министр Садыр Жапаров подписал указ, который гарантирует ушедшему в отставку главе республики Сооронбаю Жээнбекову все привилегии как экс-президенту, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно законодательству, экс-президент получает неприкосновенность, госохрану и медобслуживание, материальное обеспечение, а также защиту чести и достоинства.

По конституции Киргизии исполнять обязанности президента должен спикер парламента, однако тот отказался. И. о. президента стал премьер-министр Садыр Жапаров. Повторные парламентские выборы в Киргизии планируется провести 20 декабря, сообщила глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова. Президентские выборы в республике могут пройти 17 января.