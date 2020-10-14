В пустыне Сахара обнаружили почти два миллиарда деревьев

Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали снимки Сахары и обнаружили в африканской пустыне почти два миллиарда деревьев. Как сообщает издание Nature, эта территория оказалось не такой бесплодной на растительность, как считалось ранее.

Ученые обследовали область площадью 1,3 миллиона квадратных километров (примерно две Франции). В основном она приходится на Западную Сахару и Сахель (область засушливых саванн к югу от пустыни), пишут Вести.Ru.

Исследователи использовали спутниковые снимки, на которых можно различить объекты размером от 0,5 метра.

Выяснилось, что в пустыне довольно много деревьев. Даже в так называемых гиперзасушливых областях на один гектар приходится в среднем 0,7 дерева, а в просто засушливых на одном гектаре умещается почти десяток зелёных насаждений. К югу от пустыни деревьев было ещё больше.

Учёным было бы не под силу "вручную" посчитать 1,8 миллиарда деревьев на более чем 11 тысячах снимков. Эту работу они поручили искусственному интеллекту.

Специалисты не только узнали неожиданный факт о живом мире Сахары. Теперь они могут отслеживать, как количество деревьев в пустыне меняется со временем. Это позволит лучше представить себе последствия деятельности человека, в том числе связанные с глобальным потеплением.