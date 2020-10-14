Армения, терпящая бесспорное поражение в Нагорном Карабах е, столкнулась с еще одной серьезной проблемой. Властям негде разместить огромное количество людей, покинувших оккупированные территории Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкое издание TAZ (Die Tageszeitung).

«Война в Нагорном Карабахе приводит все больше и больше людей в Армению. Столица Ереван трещит по швам. Жилье в дефиците», - пишет немецкое СМИ.

Людей размещают в гостиницах, но и там уже нет мест даже с учетом дополнительных кроватей, диванов и матрасов, втиснутых в номера, чтобы они могли разместить в три раза больше гостей, чем обычно. Ресурсы сильно ограничены, и Армения столкнулась с серьезной проблемой, сообщает TAZ.

«Ереван уже полностью перегружен, - сообщает немецкое издание. - Сдать квартиру стало невозможно. Чтобы беженцы не скапливались в столице, Министерство труда и социальных дел пытается найти жилье для переселенцев в регионах. Однако возможности там есть только в государственных учреждениях. Некоторые семьи в настоящее время остаются в школах.

В городе Чаренцаван, примерно в 40 километрах от Еревана, проживает около 400 семей. Они размещены на очень маленьком пространстве. В четырехкомнатной квартире вместе проживают 20 человек. Специальных программ поддержки прибывшим из Нагорного Карабаха до сих пор нет. Армения концентрирует все свои ресурсы на войне - время, кадры и деньги».