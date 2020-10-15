Сараево: «Полностью поддерживаем справедливую позицию Азербайджана»

Ситуацию в Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана обсудили сегодня в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Боснии и Герцеговины - Джейхун Байрамов и Бисера Туркович.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о новой агрессии Армении против Азербайджана, об обстреле мирных жителей и объектов инфраструктуры армянскими вооруженными силами, включая города и районы, удаленные от зоны конфликта. В результате таких атак погибли 47 мирных жителей, 222 получили серьезные ранения.

Байрамов заявил, что Армения грубо нарушила гуманитарный режим прекращения огня, отметив, что соблюдение Арменией режима прекращения огня было не чем иным, как ложью.

Бисера Туркович, в свою очередь, выразила серьезную обеспокоенность и глубокое сожаление по поводу гибели мирных жителей Азербайджана. «Босния и Герцеговина полностью поддерживает справедливую позицию Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН», - подчеркнула Туркович.