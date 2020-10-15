МЧС: восстановление разрушенных от армянских обстрелов объектов под контролем президента

Началась реализация мер с целью ликвидации ущерба, нанесенного гражданским объектам Азербайджана в результате ракетных и артиллерийских обстрелов вооруженных сил Армении. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве заявили, что вооруженные силы Армении начиная с 27 сентября регулярно обстреливают из тяжелой артиллерии и ракетных установок густонаселенные пункты, инфраструктуру, гражданские объекты, в том числе индивидуальные, многоквартирные дома и хозяйства, нанося серьезный ущерб этим объектам.

По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева с целью обеспечения безопасности населения и устранения возникших проблем была создана соответствующая комиссия. Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Национального агентства по разминированию территории (ANAMA) и соответствующих местных органов исполнительной власти приступили к проведению расследований на местах.

Созданная комиссия уже завершила исследовательские и оценочные работы в Мингячевире, работы по Гяндже будут завершены в ближайшее время. В настоящее время ведутся работы в Бардинском, Бейлаганском и Агджабединском районах. Также в ближайшие дни комиссия начнет проведение соответствующих работ в Джебраильском, Физулинском, Нафталанском и Гёйгельском районах.

Восстановление и строительство инфраструктуры и гражданских объектов в стране находится под контролем президента Азербайджана и является ярким проявлением заботы главы государства о гражданах.