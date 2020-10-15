Азербайджан на страницах влиятельного западного СМИ предложил Карабаху новую модель: «Тироль или Аланды»

Подготовил Натик Гусейнзаде, отдел информации 23:00

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку был бы готов предложить Нагорному Карабаху широкую автономию в обмен на возвращение оккупированных территорий. Об этом он заявил в интервью одному из самых популярных изданий в Европе испанскому El Mundo («Мир»).

Представляем вашему вниманию перевод беседы Хикмета Гаджиева с испанским журналистом. - Как вы думаете, возможно ли, что перемирие, согласованное в Москве, сохранится, несмотря на атаки, которые продолжают происходить на фронте почти ежедневно? - Азербайджан по-прежнему привержен прекращению огня, но, к сожалению, армянская сторона не придерживается этой позиции. 11 октября после вступления в силу режима прекращения огня Армения ракетой «Скад» атаковала второй город нашей страны. Это очень разрушительное оружие. Военного объекта там не было, это был жилой дом. 10 мирных жителей погибли, еще 34 получили тяжелые ранения. За последнее время это один из первых случаев, когда на территории ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) использовали «Скад» для нанесения удара по городу. Кроме того, армянские силы попытались использовать паузу для перегруппировки и контратаки. Сегодня утром (беседа состоялась в четверг – Ред.) наш радар обнаружил, что они разместили ракеты «Скад» на границе Армении и в оккупированном районе Кельбаджар. Мы видели, что гражданские объекты и инфраструктура уже подвергались атакам с применением этого вида оружия. Поэтому мы были вынуждены принять превентивные меры и обезвредить этот ракетный комплекс. - Но ваша армия также продолжала бомбить города Нагорного Карабаха... - Армяне продолжали бомбардировать города Азербайджана, включая Тертер, который мы теперь называем «Сталинградом Азербайджана», потому что менее чем за час он был атакован более чем 2 тысячами снарядов. Мы очень избирательны в наших бомбардировках. Мы определили три артиллерийские и ракетные базы в Ханкенди, и эти объекты являются законной целью. Некоторые из них находятся очень близко к городу и, возможно, был зафиксирован побочный ущерб, мы не можем этого отрицать. Мы использовали очень точные боеприпасы, чтобы максимально избежать жертв среди гражданского населения. Совершенно противоположное тому, что делают армяне. Гянджа также была атакована 4 октября ракетой дальнего действия. Они также бомбили Мингячевир, который является промышленной зоной, где производится электричество и где находится главный водный резерв Азербайджана. Все эти действия привели к гибели многих мирных жителей Азербайджана.

- Армянские силы обвиняют вашу страну в использовании сирийских наемников в этом конфликте, это заявление подтверждают различные независимые наблюдатели. Мы даже видели видео, на которых ополченцы сражаются на передовой. Как вы ответите на эти обвинения? - Мы полностью отвергаем это, это пропаганда. Они нам не нужны. У нас достаточно сил и очень профессиональная армия. Зачем сирийцам ехать в Азербайджан? Эти видео - подделка. Есть ли у армян реальные доказательства? Мы можем доказать, что они направили в Нагорный Карабах армян из Ливана и Сирии. Мы опознали гражданина Канады и представителей ПКК (курдского вооруженного движения), прибывших воевать в Нагорный Карабах. Армяне пытаются отвлечь внимание от использования наемников для нападения на Азербайджан. - Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил направить в Нагорный Карабах военных наблюдателей для содействия соблюдению режима прекращения огня. Какова реакция вашего правительства? - Давайте проясним. Азербайджан ведет операции не на территории другой страны, а на территории, находящейся под его суверенитетом, и мы не считаем, что отправка этих солдат применима прямо сейчас. В настоящее время они нам не нужны. Самое главное - повлиять на оккупацию со стороны армянских сил, от которой мы страдаем, что было признано четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН. Сначала армянские силы должны уйти и позволить вынужденным переселенцам вернуться, а затем мы можем говорить о силах вмешательства. Сейчас это очень преждевременно. Иногда мы уделяем внимание лечению симптомов этого конфликта, но корень его заключается в оккупации. Мы не можем передать этот конфликт будущим поколениям. - Согласны ли вы начать реальный диалог с армянской стороной, если она в первую очередь вернет некоторые из оккупированных территорий? - Да, это было бы подходящим шагом в правильном направлении, позволяющим нам вновь обрести уверенность. Мы можем идти шаг за шагом. Первым шагом может быть вывод войск с некоторых оккупированных территорий - из пяти из семи районов, которые не являются частью Нагорного Карабаха и были захвачены в 90-е годы. Это могло бы быть мерой по снижению эскалации. Остальные варианты - это просто бомбы замедленного действия. В 1994 году был очень подробный мирный план, который даже определял момент, когда армянские вооруженные силы должны уйти, но Армения всегда отрицала существование такого плана. Мы должны позволить беженцам вернуться. За почти 30 лет нам пришлось принять миллион беженцев - азербайджанцев, изгнанных из Карабаха и семи оккупированных районов.