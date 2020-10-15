Бельгия вводит комендантский час и закрывает кафе и рестораны

Власти Бельгии приняли решение с 19 октября ввести комендантский час в стране с 00:00 до 5:00 утра, а также закрыть кафе и рестораны из-за продолжающегося стремительного распространения коронавируса.

«Будет введен комендантский час с 00:00 до 05:00 утра», – передает ТАСС слова премьер-министра королевства Александера Де Кроо.

В свою очередь, министр по вопросам мобильности Жорж Гилкине сообщил, что власти Бельгии также приняли решение с 19 октября закрыть все кафе и рестораны.