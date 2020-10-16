Азербайджан восстанавливает свои погранзаставы на освобожденных территориях на границе с Ираном

16 октября по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на пограничных постах Чахырлы и Махмудлу в освобожденном Джебраильском районе был поднят государственный флаг Азербайджанской Республики и состоялась торжественная церемония начала служебно-боевой деятельности этих пограничных застав. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

Азербайджанские пограничники встретили с большим воодушевлением начало освобождения 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, оккупированного вооруженными силами Армении.

На мероприятии было отмечено, что азербайджанские пограничники с честью участвуют в боевых действиях по изгнанию вооруженных сил Армении с исконных азербайджанских земель и наряду с другими видами Вооруженных Сил нанесению сокрушительных ударов по противнику. Было также отмечено, что каждый офицер, прапорщик, сержант, солдат, проходящий службу на государственной границе, готов к выполнению боевых задач против врага, подчеркивался высокий боевой дух личного состава, и что от военнослужащих поступают многочисленные обращения об отправке в зону боевых действий.

Охрана государственной границы на территории, оккупированной вооруженными силами Армении в октябре 1993 года и освобожденной через 27 лет, организована личным составом пограничного отряда «Горадиз» Государственной пограничной службы. Ведется подготовка к реализации мер по охране границы на других пограничных постах, которые будут освобождены в ближайшее время, отметили в ГПС.