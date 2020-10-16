Депутат Госдумы Виталий Милонов в «черном списке» МИД Азербайджана

«Решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, депутата Государственной Думы РФ от правящей партии «Единая Россия», в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что незаконный визит, который произошел в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддержал незаконный режим на оккупированных территориях, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией, находящимся на высоком уровне.

«Такой безответственный шаг депутата Государственной Думы идет вразрез с позицией России по поддержке территориальной целостности Азербайджана. Имя Виталия Милонова внесено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий страны в нарушение соответствующего законодательства Азербайджанской Республики», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.