Джейхун Байрамов и Антониу Гутерриш обсудили ситуацию в Карабахе

Согласно информации, министр Джейхун Байрамов проинформировал генсека ООН о текущей ситуации в регионе и нарушении вооруженными силами Армении гуманитарного режима прекращения огня.

В пятницу состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Глава МИД отметил, что ВС Армении целенаправленно обстреливают азербайджанское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также города, расположенные вдали от зоны конфликта.

Дж.Байрамов подчеркнул, что через 13 часов после установления гуманитарного режима прекращения огня второй по величине город Азербайджана Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении.

Министр сказал, что до сих пор в результате обстрелов со стороны Армении погибли 47 мирных граждан, 222 - получили ранения.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что вся ответственность за эскалацию конфликта в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе и убийством мирных жителей. Он подчеркнул важность соблюдения гуманитарного прекращения огня. Генеральный секретарь ООН также отметил необходимость поиска политического решения конфликта