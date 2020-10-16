ВОЗ: одновременные вспышки коронавируса и гриппа осложняют работу врачей

Одновременное распространение гриппа и коронавируса создает сложности для системы здравоохранения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Одновременное циркулирование гриппа и COVID-19 может представлять проблему для систем и учреждений здравоохранения, поскольку обе эти болезни имеют много схожих симптомов", — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус объяснил, что меры по борьбе с коронавирусом эффективны и для предотвращения распространения гриппа. Речь, прежде всего, идет о мытье рук, ношении масок, соблюдении социальной дистанции и проветривании помещений.