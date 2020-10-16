Армения наносит удары ракетами по мирному населению Гянджи срочно!!! обновлено 02:41, фото; прямой эфир
35 мирных жителей ранены и 5 мирных жителей погибли в результате ракетных ударов Армении по Гяндже. Среди погибших двое детей, сообщает haqqin.az со ссылкой на помощника президента Хикмета Гаджиева.
UPDATE: 35 civilians have been wounded and 5 civilians killed as a result of Armenia's missile attacks to Ganja. 2 kids are among the dead. Emergency works are still going on. Armenia's terror and WarCrimes continues. pic.twitter.com/2WcLkeqVpB— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020
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Вооруженные силы Армении выпустили по Гяндже три баллистические ракеты. Две ракеты были сбиты ПВО Азербайджана.
Сообщается, что 21 мирный житель ранен, из них три тяжелораненых.
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По предварительным данным, в результате ракетного обстрела вооружеными силами Армении города Гянджа десять человек ранены. Их госпитализировали.
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В данное время спасатели МЧС и военнослужащие Минобороны извлекают из под завалов раненых и убитых. Среди раненых есть и дети.
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Как стало известно haqqin.az, Вооруженные силы Армении выпустили по мирному населению Гянджи баллистические ракеты СКАД (Р-17).
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Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, в результате нанесенных по Гяндже ракетных ударов пострадали два дома и торговый центр. Есть раненые. По предварительным данным, ракетные удары нанесены из двух разных огневых позиций с территории Армении.
Некоторое время назад Вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по Гяндже. Как сообщает haqqin.az, есть жертвы и разрушения.
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