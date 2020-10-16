35 мирных жителей ранены и 5 мирных жителей погибли в результате ракетных ударов Армении по Гяндже. Среди погибших двое детей, сообщает haqqin.az со ссылкой на помощника президента Хикмета Гаджиева.

По предварительным данным, в результате ракетного обстрела вооружеными силами Армении города Гянджа десять человек ранены. Их госпитализировали.

Сообщается, что 21 мирный житель ранен, из них три тяжелораненых.

Вооруженные силы Армении выпустили по Гяндже три баллистические ракеты. Две ракеты были сбиты ПВО Азербайджана.

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В данное время спасатели МЧС и военнослужащие Минобороны извлекают из под завалов раненых и убитых. Среди раненых есть и дети.

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Как стало известно haqqin.az, Вооруженные силы Армении выпустили по мирному населению Гянджи баллистические ракеты СКАД (Р-17).

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Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, в результате нанесенных по Гяндже ракетных ударов пострадали два дома и торговый центр. Есть раненые. По предварительным данным, ракетные удары нанесены из двух разных огневых позиций с территории Армении.

Некоторое время назад Вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по Гяндже. Как сообщает haqqin.az, есть жертвы и разрушения.

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