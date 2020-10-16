Армения наносит удары ракетами по мирному населению Гянджи срочно!!! обновлено 02:41, фото; прямой эфир

35 мирных жителей ранены и 5 мирных жителей погибли в результате ракетных ударов Армении по Гяндже. Среди погибших двое детей, сообщает haqqin.az со ссылкой на помощника президента Хикмета Гаджиева.

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Вооруженные силы Армении выпустили по Гяндже три баллистические ракеты. Две ракеты были сбиты ПВО Азербайджана.

Сообщается, что 21 мирный житель ранен, из них три тяжелораненых.

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По предварительным данным, в результате ракетного обстрела вооружеными силами Армении города Гянджа десять человек ранены. Их госпитализировали. 

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В данное время спасатели МЧС и военнослужащие Минобороны извлекают из под завалов раненых и убитых. Среди раненых есть и дети.

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Как стало известно haqqin.az, Вооруженные силы Армении выпустили по мирному населению Гянджи баллистические ракеты СКАД (Р-17).

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Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, в результате нанесенных по Гяндже ракетных ударов пострадали два дома и торговый центр. Есть раненые. По предварительным данным, ракетные удары нанесены из двух разных огневых позиций с территории Армении.

Некоторое время назад Вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по Гяндже. Как сообщает haqqin.az, есть жертвы и разрушения.

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