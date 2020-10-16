Эрдоган рассказал премьеру Канады об оккупации Арменией Карабаха

Президент Эрдоган напомнил, что причиной азербайджано-армянского конфликта является оккупация Армений в течение 30 лет Нагорного Карабах а.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого обсуждалась проблема Нагорного Карабах а. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Турецкий лидер подчеркнул, что Азербайджан проводит контрнаступательную операцию в пределах своих международно признанных границ, на своей территории.

Эрдоган отметил, что приостановка Канадой экспорта некоторых видов военной продукции в Турцию на фоне конфликта между Азербайджаном и Арменией, эскалация которого произошла из-за агрессивных действий Армении, противоречит духу союзничества между Анкарой и Оттавой.

Согласно информации, Эрдоган и Трюдо обсудили шаги по увеличению объемов двусторонней торговли и устранению проблем в сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

Отмечается, что телефонный разговор между лидерами Турции и Канады состоялся в рамках совместного ужина Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского, находящегося в Турции с рабочим визитом.

«Во время телефонного разговора также состоялась короткая дружеская беседа президента Зеленского с Джастином Трюдо», - говорится в сообщении.