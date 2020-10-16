Помощник президента: ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
Баллистические ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Баллистические ракеты были выпущены с территории Армении по городу Гянджа. Это далеко от зоны боевых действий. Военной необходимости не было. Министерство иностранных дел Армении подлым образом пытается отрицать ответственность своего государства за эти военные преступления", - написал Гаджиев в Twitter.
The ballistic missiles have been fired from the territory of Armenia against the city of Ganja. It is far away from combat zone. There was no military necessity. Armenia's foreign ministry in vile manner attempts to deny its state responsiblity for this nefarious warcrimes. pic.twitter.com/JC3jvLtKDL— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020