Помощник президента: ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении

Баллистические ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Баллистические ракеты были выпущены с территории Армении по городу Гянджа. Это далеко от зоны боевых действий. Военной необходимости не было. Министерство иностранных дел Армении подлым образом пытается отрицать ответственность своего государства за эти военные преступления", - написал Гаджиев в Twitter.