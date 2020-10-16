Пресс-секретарь Эрдогана: что бы ни говорили, Турция до конца рядом с Азербайджаном

Gротивоправные действия и массовые убийства в отношении Азербайджана не останутся без ответа. Что бы ни говорили, Турция до конца рядом с Азербайджаном. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Несмотря на объявление режима гуманитарного прекращения огня, Армения продолжает совершать военные преступления. Как и в Ходжалы, она убивает женщин, детей, стариков, мирных жителей", отметил пресс-секретарь турецкого президента.