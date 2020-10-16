В Гяндже создан спецштаб фото
В связи с ночным ракетным обстрелом в Гяндже создан специальный штаб.
В город прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и генпрокурор Кямран Алиев.
В связи с ночным ракетным обстрелом в Гяндже создан специальный штаб.
В город прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и генпрокурор Кямран Алиев.
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