В Гяндже создан спецштаб фото

В связи с ночным ракетным обстрелом в Гяндже создан специальный штаб.

В город прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и генпрокурор Кямран Алиев.

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