«Нашим войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций и, вынудив его бежать, продвинуться вперед.

В течение дня 16 октября и в ночь на 17 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Личный состав азербайджанской армии, накопивший боевой опыт в результате успешных военных операций, занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях.

В результате предпринятых азербайджанской армией действий в течение суток, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 7 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники.

Согласно полученной информации, в результате боевых действий 1-й батальон 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, оставив свои позиции и большое количество убитых и раненых, отступил назад.

До 300 резервистов, самовольно покинув боевые позиции на оборонительной линии 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, отступили. Среди резервистов также имеется много убитых и раненых. Прикрепленные к полку с целью усиления члены отряда полиции специального назначения, также покинув боевые позиции, бежали. В подразделениях полка наблюдается нехватка продовольствия и боеприпасов.

В подразделениях противника были зафиксированы случаи неподчинения личного состава офицерам из-за чувства усталости и безнадежности, а также отказа от участия в боевых действиях из-за страха и паники.

Войска азербайджанской армии сохраняют оперативное превосходство, нанося урон противнику точным огнем по всей протяженности фронта», - говорится в сообщении.