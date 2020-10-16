Город Физули и села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы и Дедели Физулинского района освобождены от оккупации. Об этом в ходе своего обращения к нации заявил президент Азербайджана Ильхам Алиеы.

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В ближайшее время президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступит с обращением к нации.

Как стало известно haqqin.az, выступление президента будет транслироваться по государственному телевидению.