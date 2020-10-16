Ильхам Алиев об обстрелах азербайджанских городов: «Мы отвечаем им на поле боя»

"Руководство Армении совершает военные преступления. Обстрел мирного населения посредством оперативно-ракетных комплексов является военным преступлением, и они должны нести и будут нести ответственность за это преступление. А мы отвечаем им на поле боя". Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации.

“Это еще раз показывает фашистскую сущность руководства Армении. Не в первый раз наши города подвергаются обстрелу. Можно сказать, что Армения ежедневно обстреливает Тертер, Агдам, Геранбой, Агджабеди и другие города, в результате чего наши граждане погибают, получают ранения. Более 2 000 домов разрушены или им нанесен огромный ущерб. Однако эти вероломные действия не могут сломить волю азербайджанского народа”, - сказал президент.