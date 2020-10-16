Ованнисян назвал армянских мужчин слабее женщин

Главный военный пропагандист Армении Арцрун Ованнисян призвал армянских мужчин быть достойными своих женщин и отправится на войну в Карабахе.

Арцрун Ованнисян уличил армянских парней в трусости и нежелании воевать в Карабахе.

«Вывешивая флаги на машинах и гоняя по Еревану под патриотические песни, вы не приближаете победу”, - сказал Ованнисян, слова которого цитирует «Спутник Армения».

Ованнисян добавил, что его студентки сформировали женский отряд. Он также поделился историей, как его студентка «со слезами на глазах просила дать ей задание смертника».

«Будьте достойны наших армянок», - сказал он.