Жительница Гянджи Марина: Идет истребление и русского народа!

Власти Армении, отдавая приказы о ракетном обстреле мирных жителей Азербайджана, фактически устраивают геноцид. Об этом заявила в интервью телеканалу İTV жительница Гянджи Марина.

"Я русская. Я уже не могу молчать. Пора положить конец этому вандализму. Вы понимаете, это не люди, это варвары, самые настоящие. Как можно бить ракетами по людям, которые спят ночью", - сказала она в слезах.

"Я понимаю так, что это идет истребление не только азербайджанского народа, но и русских, и азербайджанцев, которые здесь живут. Здесь также проживают и грузины, и татары. Пора положить конец этому геноциду", - призвала она.

"У меня дома пожилая мама, которой 75 лет, у которой больное сердце, и ребенок. Мы не спим ночами, понимаете?" - обратилась женщина.