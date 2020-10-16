Ильхам Алиев: «Мы должны понимать, что от города Физули ничего не осталось»

«Говоря о городе Физули, мы должны знать, конечно, что от города ничего не осталось. Там не осталось ни одного неповрежденного здания». Об этом сказал сегодня в обращении к нации президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Президент отметил, что все здания, религиозные памятники разрушены, всё разграблено.

«Крыши, окна домов, вещи – всё разрушено в этом городе каким-то племенем дикарей. Руины города Физули – свидетельство армянского фашизма. Мы вернемся в Физули, заново построим все сёла», - сказал президент.

«Физулинцы вернутся, будут жить там. Они будут посещать могилы своих предков. Из мечетей, которые мы там восстановим, будет доноситься азан. Мы выполняем свою почетную миссию, и я абсолютно уверен, что славная Азербайджанская армия продолжит гнать оккупантов с наших земель. Физулинская операция стала символической. Азербайджан возвращает себе нашу историческую, древнюю землю, обеспечил возвращение на эти земли десятков тысяч людей», - сказал президент.