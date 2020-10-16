В азербайджанском сегменте социальных сетей с молниеносной скоростью распространилось видео, якобы демонстрирующее, «как азербайджанские военнослужащие расстреливают пленных армян». Министерство обороны, правоохранительные органы Азербайджана сразу же определили, что съемка была постановочной, потому как сцена «расстрела» была состряпана весьма примитивно, снимали явно не сведущие в технологии видео люди. То, что «расстрел пленных» является провокационной постановкой, скоро стало понятно даже неспециалистам.

Несмотря на это за считаные минуты фейковое видео «оказалось» у армянской стороны, где сразу поднялась шумиха. Армянский омбудсмен заявил, что они «добыли неопровержимое свидетельство того, что азербайджанские военнослужащие совершили военное преступление» и что эти «доказательства» будут представлены в международные организации.

Примечательно, что постановочное видео было вброшено в социальные сети после того, как погрязшая в военных преступлениях страна-агрессор и ее оккупационная армия совершили квалифицирующиеся Женевской конвенцией как военное преступление обстрелы из тяжелых орудий азербайджанских населенных пунктов, что повлекло за собой гибель мирных жителей, женщин и детей. Собственно, армянская военщина предпринимает такие противозаконные действия практически ежедневно с начала военного противостояния. А накануне была обстреляна из артиллерийских орудий даже похоронная процессия в Тертере, в результате чего погибли четыре человека.

Вне зависимости от религии, расы и национальности уважение к похоронной церемонии является одним из неписаных законов человечества. Однако Армения и ее оккупационная армия растоптали и этот закон, убив четырех человек. И это несмотря на то, что в радиусе нескольких километрах от места трагедии нет ни боевых позиций, ни военной инфраструктуры Азербайджанской армии. Нет сомнений, что армянские военные намеренно взяли на прицел именно кладбище. Можно ли расценивать это иначе, чем военное преступление?

И как только иностранные СМИ стали размещать информацию о гибели мирных азербайджанских граждан в результате артиллерийского удара по кладбищу, публиковать фото разрушенных могил и выставлять другие материалы, доказывающие преступления армянской военщины, тут же появились фейковые кадры «расстрела пленных». Совпадение ли? Конечно же, нет. По всей видимости, армянские спецслужбы организовали распространение постановочной видеозаписи, полагая, что публикация кадров последствий артиллерийского удара по похоронной процессии, а также удара баллистической ракетой СКАД по жилым домам в Гяндже ночью, когда люди спали в своих домах, после такого «ужасающего военного преступления», как «уничтожение военнопленных», просто померкнет, забудется, а вот «расстрел армянских солдат» получит возмущенный отклик в международном общественном мнении.

Так как определить, что эти видеокадры являются постановочными? Где режиссеры и монтажеры армянских спецслужб поспешили и выдали себя?