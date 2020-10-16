Как азербайджанские солдаты «пленных армян расстреливали» наш комментарий
В азербайджанском сегменте социальных сетей с молниеносной скоростью распространилось видео, якобы демонстрирующее, «как азербайджанские военнослужащие расстреливают пленных армян». Министерство обороны, правоохранительные органы Азербайджана сразу же определили, что съемка была постановочной, потому как сцена «расстрела» была состряпана весьма примитивно, снимали явно не сведущие в технологии видео люди. То, что «расстрел пленных» является провокационной постановкой, скоро стало понятно даже неспециалистам.
Несмотря на это за считаные минуты фейковое видео «оказалось» у армянской стороны, где сразу поднялась шумиха. Армянский омбудсмен заявил, что они «добыли неопровержимое свидетельство того, что азербайджанские военнослужащие совершили военное преступление» и что эти «доказательства» будут представлены в международные организации.
Примечательно, что постановочное видео было вброшено в социальные сети после того, как погрязшая в военных преступлениях страна-агрессор и ее оккупационная армия совершили квалифицирующиеся Женевской конвенцией как военное преступление обстрелы из тяжелых орудий азербайджанских населенных пунктов, что повлекло за собой гибель мирных жителей, женщин и детей. Собственно, армянская военщина предпринимает такие противозаконные действия практически ежедневно с начала военного противостояния. А накануне была обстреляна из артиллерийских орудий даже похоронная процессия в Тертере, в результате чего погибли четыре человека.
Вне зависимости от религии, расы и национальности уважение к похоронной церемонии является одним из неписаных законов человечества. Однако Армения и ее оккупационная армия растоптали и этот закон, убив четырех человек. И это несмотря на то, что в радиусе нескольких километрах от места трагедии нет ни боевых позиций, ни военной инфраструктуры Азербайджанской армии. Нет сомнений, что армянские военные намеренно взяли на прицел именно кладбище. Можно ли расценивать это иначе, чем военное преступление?
И как только иностранные СМИ стали размещать информацию о гибели мирных азербайджанских граждан в результате артиллерийского удара по кладбищу, публиковать фото разрушенных могил и выставлять другие материалы, доказывающие преступления армянской военщины, тут же появились фейковые кадры «расстрела пленных». Совпадение ли? Конечно же, нет. По всей видимости, армянские спецслужбы организовали распространение постановочной видеозаписи, полагая, что публикация кадров последствий артиллерийского удара по похоронной процессии, а также удара баллистической ракетой СКАД по жилым домам в Гяндже ночью, когда люди спали в своих домах, после такого «ужасающего военного преступления», как «уничтожение военнопленных», просто померкнет, забудется, а вот «расстрел армянских солдат» получит возмущенный отклик в международном общественном мнении.
Так как определить, что эти видеокадры являются постановочными? Где режиссеры и монтажеры армянских спецслужб поспешили и выдали себя?
Для начала стоит обратить внимание на то, что на одном из зданий у дороги (армянская сторона утверждает, что кадры сняты в Гадруте) красной краской написан номер воинской части (088) и лозунг «Карабах – Азербайджан!». Эти детали приводятся в качестве доказательства того, что «расстрелявшие пленных» являются азербайджанскими военнослужащими. Но спрашивается, какой солдат в разгар боевых действий держит в своей сумке спрей-краску и, чтобы оставить лозунги на стены, бросает поле боя?
Либо другое «доказательство»: один из «пленных» обернут флагом карабахских сепаратистов, другой - флагом Армении. Таким образом режиссеры этой постановки пытаются убедить всех, что «пленные» являются армянами – кто еще накрутит на себя чужую символику. Однако если обратить внимание на эти флаги, можно заметить, что они совсем новые и после всех сражений не только не пробиты пулями, но даже нимало не помяты. Где бы военнослужащие в такой момент могли в спешке достать совсем новые флаги? Ведь если видео и вправду было снято в Гадруте, то, по заявлению той же армянской стороны, в те дни ее военные вели ожесточенные бои «с иностранными наемниками и турецкими коммандос».
На следующем кадре кто-то на азербайджанском языке отдает приказ «стреляй в голову», но ни одна пуля почему-то в голову этих «пленных» не попадает. А ведь из кадров видео следует, что военные, которые взяли в плен двоих армян, вооружены крупнокалиберным оружием. Так если из такого оружия выстрелить в голову человека, то ее буквально разнесет. Однако «пленные» после «расстрела» с абсолютно целыми головами и без следов крови, причем, вопреки законам физики, после «залпа» по ним падают плашмя вперед. И даже после того, что в них якобы продолжают стрелять, ни крови, ни пробитой одежды как не было, так и нет.
И главное. На 1:43 – 1:44 секундах видео в кадр попадает армянский солдат, в армянской форме. Спецслужбы Армении, по всей видимости, просто забыли стереть этот кадр.
И теперь посредством таких постановочных видео армянские военные пытаются обвинить азербайджанских солдат в военных преступлениях и отвлечь внимание от собственных многочисленных злодеяний. Но в социальных сетях распространяется большое количество видеодоказательств военных преступлений именно армян. Разумеется, азербайджанская сторона документирует эти свидетельства, чтобы затем представить их в международный трибунал.
Кстати, армянской военщине, взывающей сегодня о законах войны и нормах международного права, не мешало бы вспомнить такое учиненное ею страшное преступление против человечности, как геноцид в Ходжалы, в котором признался сам экс-президент Армении Серж Саргсян: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не смогут поднять руку на мирных граждан. Однако мы смогли сломать этот стереотип". Это признание облетело и поразило весь мир!..