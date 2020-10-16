Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров: Путин дал «зеленый свет» Азербайджану

«В Ереване понимают, что режим в Карабах е может спасти только Россия, но для этого армяне должны спровоцировать Турцию на ответный удар по Армении». Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

«Есть мало обсуждаемая правовая коллизия. Дело в том, что когда в 50-х годах Турция вступила в НАТО, она была принята со всеми ее международными обязательствами. Поэтому вопрос может стоять так, Пашинян провоцирует войну между НАТО и ОДКБ. Эти попытки оказались безуспешны после того, как Россия не среагировала на уничтожение ВС Азербайджана ракетных установок в Армении, нацеленных на Азербайджан», - пишет Зульфугаров.

По его словам, Россия не влезет в войну потому, что не хочет воевать с НАТО. А по принципам этой организации, другие члены неминуемо выступят на стороне члена НАТО — Турции.

«Поэтому Пашинян ошибается, рассчитывая на военную помощь ОДКБ. Я советую армянам читать документы ОДКБ и узнать, что эта военная организация не брала обязательств помогать любому своему участнику в его агрессивных, аннексионистских действиях. В уставе ОДКБ не сказано, что если Армения хочет расширить свою территорию, тогда другие члены организации обязаны ей в этом всячески помогать. Нет оснований думать, что Россия будет воевать с Азербайджаном ради фашистских устремлений Пашиняна», - заявил он.